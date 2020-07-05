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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Kurban bağışları milyonlara ulaşacak

05 Temmuz 2020, Pazar 12:13
İnsani yardım faaliyetleri yürüten vakıf ve dernekler, hayırsever Türk halkının bağışlayacağı kurban hisselerini farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine teslim etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere birçok vakıf ve yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, hayırseverlerin kurban hisselerini dünyanın farklı noktalarındaki mazlumların sofrasına ulaştıracak.

İnsani yardım kuruluşları bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverlerin bağışlarını, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine teslim ederek, onlara bayram sevinci yaşatacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban organizasyonu hazırlıklarını tamamlayan yardım kuruluşları, vaka sayısının düşük olduğu ülkelere giderek, yerel görevlilerle kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştirecek.

Türk Kızılay kampanyasını ''Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütüyor. Türk Kızılay'ın yurt içi kurban bedeli 1050 lira iken yurt dışı için belirlediği bedel 850 lira. Kızılay, bu yıl sadece açlığın, savaşın ve kıtlığın vurduğu16 ülkede kurban kesimi gerçekleştirecek. Türk Kızılay, bu yıl yurt içinde 50 bin, yurt dışında 100 bin civarında hisse olmak üzere toplam 150 bin hisseyle kurban organizasyonu hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim programı kapsamında, Türkiye içinde yaklaşık 77 il ve 232 ilçede, yurt dışında 75 ülke ve 287 bölgede kesim ve dağıtım yapacak. Vakıf bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 975 lira, yurt dışında da 825 lira olarak belirledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl kurban organizasyonunu yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra 54 ülkede gerçekleştirecek. Kurumun bu yıl için belirlediği kurban bedeli 900 lira.

AA

Etiketler: kurban, bağış
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