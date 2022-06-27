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27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

27 Haziran 2022, Pazartesi 20:33
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yaptı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak" dedi.

 

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

NTV

Etiketler: Kurban, bayram, tatil
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