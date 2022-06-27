Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yaptı.
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak" dedi.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
NTV