Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklama yaptı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak" dedi. 2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı NTV

Okunma Sayısı: 290

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.