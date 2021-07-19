'Kurbanlık sayısında yüzde 33 artış sağlandı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl kurbanlık vasfını taşıyan hayvan sayısında geçen yıla oranla yüzde 33 artış sağlandığını belirterek, küçükbaşta 3,7 milyona, büyükbaşta 1,3 milyona ulaşıldığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çevrim içi bayramlaşma programında, AK Parti İzmir İl teşkilatı ile bayramlaştı.

Bakan Pakdemirli, yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen, kurbanlık konusunda bir eksikliklerinin olmadığını kaydederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl mevcutta kurbanlık vasfını taşıyan hayvan sayısında, geçen yıla oranla yüzde 33 oranında artış sağlanarak, küçükbaşta 3,7 milyon, büyükbaşta 1,3 milyona ulaşıldı. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi ve Müslümanlığa yakışır bir biçimde kurban vazifesinin yerine getirilmesi için Bakanlık olarak il ve ilçe müdürlüklerimizle birlikte aktif bir biçimde sahada olmaya devam edeceğiz."

Kurban Bayramı sürecine ilişkin uyarılarda da bulunan Pakdemirli, salgına karşı maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyulmasını, kurbanlıkların İslami ve insani usullere özen gösterilerek kesilmesini, sıcak çarpmaları ve orman yangınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.