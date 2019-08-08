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9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar artacak

08 Ağustos 2019, Perşembe 21:34
Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
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