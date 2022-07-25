Manisa - Akhisar'daki yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan ve gece boyunca söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kntrol altına alındı.

Hasköy Mahallesi Seğirdim Çukuru mevkisinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, gece boyunca karadan ve havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla karadan yürütülen çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi. Söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanın sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katıldı. Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Olay Dün, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçramıştı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 ev yanmış, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan da tahliye edilmişti. AA

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.