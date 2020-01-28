Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Manisa Valiliği: Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir Manisa Valiliği, saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı, yaralanma ya da hasarın meydana gelmediğini bildirdi. Manisa Valiliğinden depreme ilişkin yazılı açıklamada, "Saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir." denildi. AA

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