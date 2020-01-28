Manisa'da bir deprem daha

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 17.53'te yerin 7 km derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha oldu.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

AFAD'ın 4.8, Kandilli Rasathanesi'nin ise 5.1 olarak açıkladığı ilk depremin ardından en büyüğü 3.8 olan toplam 16 artçı sarsıntı meydana geldi. 17.37'de 3.1, 17.45'te 2.9, 17:50'de 2.8 olmak üzere 3 deprem daha meydana geldi.

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 17.53'te yerin 7 km derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha oldu.