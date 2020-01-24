Manisa’da hasar tesbiti

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar Gedüz, “Alifakı Mahallesi’nde bir büyükbaş hayvan, yıkılan duvarın altında kalarak telef oldu” açıklamasında bulundu.

Merkez üssü Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt ve Alifakı mahallelerindeki bazı binalar hasar gördü, bir büyükbaş hayvan telef oldu. Musalar Mahallesi’ne 15 kilometre mesafedeki yaklaşık bin 900 nüfuslu Karakurt Mahallesi’nde vatandaşlar, sarsıntının ardından geceyi dışarıda geçirdi.

Hasar tesbit çalışmalarına başlanan mahallede bazı evlerde derin çatlakların oluştuğu tesbit edildi. Mahallede incelemelerde bulunan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, “Deprem nedeniyle ciddî şekilde zarar gören ev ve iş yerlerimiz var. Can kaybı ve yaralanan olmadığı için sevinçliyiz. Alifakı Mahallesi’nde bir büyükbaş hayvan, yıkılan duvarın altında kalarak telef oldu. Allah daha kötülerini yaşatmasın” dedi.