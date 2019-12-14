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Mansur Yavaş: Benim dinozora para harcayacak halim yok

14 Aralık 2019, Cumartesi 10:19
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediyeye 284 adet otobüs alımı için borçlanma teklifini, komisyonda reddeden AKP ve MHP grubu, Mecliste “evet” oyu verdi. Mansur Yavaş, "Halk karda kışta, güneşte otobüs bekleyip çile çekerken benim dinozora para harcayacak halim yok" derken, kendisini 8 ayda üç kez borçlanma talep ettiği için eleştirenlere de sert çıktı.

Yavaş, "'Çok iyi yönettiğiniz’ (!) Ankara için sürekli yetki istemişsiniz. Bu yetkileri istediğinizde hükümettesiniz, niye istiyorsunuz? Ben istemekte haklıyım. Ben geldim sekiz buçuk milyon borç, ayda 52 milyon sizin harcadığınız paranın faizini ödüyorum. O yetmiyor, ayda 10 milyon lira ödenen raylı sistemlere yılda 120 milyon TL ödemeye başladık. O da yetmiyor, benden önceki dönemde 400 milyon liralık SGK borcu gelmiş tepemize çökmüş. Siz benden aynı performansı istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yavaş, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın verilerine işaret ederek 342 milyon çeşitli heykellere harcandığını aktardı. Yavaş, "Bu, 457 tane otobüse denk geliyor. Dinozor ve kamuflaj malzemelerine harcanan para ise 26 otobüse denk geliyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı son oturum Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Oturumda, EGO Genel Müdürlüğü’nce 282 adet otobüs alımı ayrıca 2 adet dolum istasyon yapımı için Yavaş’ın Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına bulduğu, 60 milyon Euroluk dış kredi kullanılmasına ilişkin borçlanma yetkisi görüşüldü. Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedilen borçlanma yetkisine, AKP ve MHP, mecliste “evet” oyu kullandı. AKP Grup Başkanvekili Mümin Altınışık ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, teklife Ankara halkı için “evet” dediklerini belirterek, Yavaş’ı 7 ayda 3 kez borçlanma talebi ile meclise geldiği için eleştirdi.

Altınışık, bu hizmetin kredi kullanılmadan yapılması gerektiğini, daha önceki yönetimlerde CHP’nin AKP’nin tüm kredi talebini reddettiklerini savundu. AKP ve MHP grubuna teşekkür eden Yavaş, eleştirilere de yanıt verdi. Yavaş, eski yönetimlerde, CHP’nin çok sayıda borçlanma talebine muhalefet etmeyerek “evet” oyu verdiğini belirtti. Melih Gökçek döneminde, Ankara halkının yararına olacak kredi tekliflerinin “oy birliği ile” kabul edildiğine dikkat çeken Yavaş, meslek odalarınca teknik olarak uygun görülmeyen bazı teklifleri CHP grubunun reddettiğini söyledi. Yavaş, konuya ilişkin belgeleri de AKP Grup Başkanvekili Altunışık’a mecliste takdim etti.

Etiketler: Mansur Yavaş, dinozor, para
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