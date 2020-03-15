Maraş’ta 51. yıl coşkusu

Kahramanmaraş Yeni Asya Gazetesi Hanım okuyucuları olarak gazetemizin 51. Yıl dönümünü coşku ile kutladık. Programımızda Gaziantep, Elbistan ve Adana okuyucuları da bizleri yalnız bırakmadı.

Kahramanmaraş Yeni Asya Gazetesi Hanım okuyucuları olarak gazetemizin 51. Yıldönümünü coşku ile kutladık. Programımızda Gaziantep, Elbistan ve Adana okuyucuları da bizleri yalnız bırakmadı. Eğitimci Arzu Ergün “Risale-i Nur’da iman ve Kur’ân Hizmet ölçüsü’ semineri ile akıl kalp ve ruhumuzu nurlandırdı. Risale-i Nur’un asrı aydınlatan üslûbu ve Nur Talebelerinin Kur’ân hizmetindeki duruşlarını yine Nurlar’ı kaynak alarak bizimle paylaştı. Ruhlarda şevk tazeleyen bu program için, Kahramanmaraş’ın şefkat kahramanı hanımları tarafından bütün detaylar günler öncesinden düşünülüp hazırlanıldı ve iştirak-i emval düsturu ile ihlâs ve tesanüd zemininde bol istifadeli bir gün geçirildi. Seminer, dersler ve Kur’ân okumaları kahvaltı ile başlayıp gün ve akşam boyunca devam etti. Bir yandan dersler devam ederken diğer yandan genç anneler çocuklarla program yaptılar ve işleyişin düzenine katkıda bulundular. Bu vesileyle emeği geçen bütün gizli kahramanlara teşekkür ediyoruz. Burcu Aytaç

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