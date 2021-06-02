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2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Mermer ocağı için ahırlarını yaktılar

02 Haziran 2021, Çarşamba 15:43
Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Yurtbaşı (Şêxan) Mahallesi’nde yapılmak istenen mermer ocağı için dozerle ahırları yıkılan yurttaşlar, “Bir şirket için bir köyü gözden çıkardılar. Bu köy bizimdir” dediler.

Artıgerçek’deki habere göre bundan 14 yıl önce köye şirketin geldiğini anlatan Hadi Yüce, kendileri için konut ve ahır yapma sözü verdiğini, ama hiçbirini yerine getirmediğini kaydetti. 

Bütün köy olarak perişan olduğunu anlatan Yüce  şunları dile getirdi: “Bundan 14 yıl önce şirket köye gelerek, maden olduğunu söyledi. Maden ocağı yapılmasın diye o zaman karşı çıktık. Çünkü hayvanların tek geçiş noktası burasıdır. Köyün bütün yerleşim yeri bu alandır. Köyde başka da yer yok. Köyün alanı çok dar çünkü. 150 ile 200 yıldır bu köy ve ahırlar buradadır. 6 bin koyunun yaşadığı alan burasıdır. Ahırlarımızı yıktılar. Şimdi bütün hayvanlarımız dışarıda. Bütün köyün geçim kaynağı bu hayvanlardır. Tarım Bakanlığı diyor ki destek vereceğiz. Destek ahır yıkmak mıdır? “Bundan birkaç gün önce şirket tekrar geldi. Bu sefer korucu ve askerlerle geldiler. Şiddet kullanarak ahırlarımızı yıktı. Darp edildim. Ne yapalım? Nereye gidelim? Bütün köy olarak perişan durumdayız. Bütün yetkililere sesleniyorum bize bir çare bulsunlar”

Etiketler: mermer ocağı, ahır
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