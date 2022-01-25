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25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı

25 Ocak 2022, Salı 12:22
Meteoroloji, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Yetkililer, buzlanma ve dona karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar (10-20 santimetre, yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yeni kar örtüsü) bekleniyor.

Buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Etiketler: Meteoroloji, kuvvetli kar, uyarı
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