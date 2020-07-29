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30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Meteoroloji'den iki bölgeye fırtına ve sağanak uyarısı

29 Temmuz 2020, Çarşamba 10:41
Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde bugün kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde 1 ile 3 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde (Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Ağrı) kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

AA

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