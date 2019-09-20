"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

20 Eylül 2019, Cuma 16:30
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gece saatlerinden başlayarak pazar sabahına kadar sağanak bekleniyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gece saatlerinden başlayarak pazar sabahına kadar sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor.

Yağışların, pazar sabah saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Trabzon'da "kuvvetli", Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde "çok kuvvetli", Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde "şiddetli" olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, sağanak yağış, uyarı
Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulayacak

    AKP'li başkan görevi bıraktı

    Mansur Yavaş hakim karşısında

    Basın hürriyeti zarar görüyor

    Hukuk, bütün siyasetlerden üstün tutulmalı

    Anneleri ayırmayalım

    İnsanlık dışı durum engellensin

    Ekonomik krizde dip yakın

    Yalan seline karşı çıkalım

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Keşmirliler evlerini terk etmek istemiyor

    Pendik'deki orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı

    Twitter: Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya alındı

    Meteoroloji'den 7 ile kuvvetli yağış uyarısı!

    'Çocuklarımızın kalplerine Allah, Peygamber sevgisini yerleştirelim'

    Resmi Gazete'de yayımlandı: 49 ilin emniyet müdürü değişti

    Hukuk bütün siyasetlerden üstün tutulmalı

    Beşiktaş'a Slovakya'da son dakika şoku

    Üniversite çok mezuna iş yok

    'Doğu Akdeniz'de barıştan yanayız'

    En Çok Okunanlar

    Osman KOYUNCU

    Bediüzzaman ve İbni Sina’nın hikmete bakışı
    Cevher İLHAN

    “Sivrisinek ısırığı kadar”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Çare, Kur’ân’a sarılmak ve ittihad-ı İslâm
    Genel

    “Başbakanı yakasından tutacak kadar hürsünüz!”
    Ahmet BATTAL

    Demokratlar… Milyonlardır!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hukuk bütün siyasetlerden üstün tutulmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Doğruluk mudur, nezaket midir?
    Faruk ÇAKIR

    Her ile iki üniversite

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.