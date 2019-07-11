Meteoroloji: Marmara'da sıcaklık azalacak

Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın 3 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak. Genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede yağışın doğu ve güney kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığının yağışın da etkisiyle hissedilir derecede (3 ila 8 derece) azalması, rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yerel olarak kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi öngörülüyor. Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

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