"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Meteoroloji uyardı: Fırtına bekleniyor

26 Ağustos 2019, Pazartesi 10:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da gün içerisinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos Pazartesi hava durumu raporu yayınlandı.

Yapılan son tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da gün boyu şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yine şiddetli rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun genelinde gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 31°C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 37°C - Az bulutlu ve açık

ANKARA 32°C - Parçalı ve az bulutlu

Etiketler: Meteoroloji, fırtına
Okunma Sayısı: 400
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması

    Rusya'da nükleer sızıntı tespit edildi

    ABD ve Japonya arasında Kuzey Kore anlaşmazlığı

    Ruhani'den G7 ziyareti açıklaması: Fırsatları kaçırmamalıyız

    Trump: Çin ile yakında müzakerelere başlayacağız

    Yuan rekor seviyede düşüş yaşıyor

    Taliban'a yönelik operasyon yürüten NATO uçakları yanlışlıkla sivilleri hedef aldı

    Meteoroloji uyardı: Fırtına bekleniyor

    ABD Çin'e ek gümrük vergisi uygulayacak

    İran'dan G7 Zirvesine sürpriz ziyaret

    Gece 6.38'e kadar çıkan dolar sabah tekrar düştü

    G7 Zirvesini protesto eden 19 kişi daha gözaltına alındı

    ABD, İran hedeflerini vuran İsrail'e destek verdi

    Yolsuzluğun çaresi: Şeffaflık, denetim ve basın özgürlüğü

    Beldenin göz bebeği

    Hong Kong'da tansiyon yeniden yükseldi

    Japonya'da 'Asama Yanardağı' alarmı

    Meteoroloji çok sayıda bölgeyi uyardı

    Ramallah'ın batı girişi İsrail tarafından kapatıldı

    Merkel: Dünyamızın akciğeri yanıyor

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Soğanda saklanan sırlar - 1
    Süleyman KÖSMENE

    Zarara rızasıyla girene neden merhamet edilmez?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    AKP’nin, Suriye Politikası veya yolun sonu...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bilenler tuzağa düşerse, bilmeyenler ne yapsın?
    Cevher İLHAN

    Altı bini aşkın “hakaret davası”
    Yeni Asya'dan Size

    Polat’tan bugüne kırıksız çizgi
    Sebahattin YAŞAR

    Aile içi -mutlu eden- sorular
    Risale-i Nur'dan

    Şükür, nimetin lezzetini arttırır
    Faruk ÇAKIR

    Üniversite hastanelerine kim el atacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.