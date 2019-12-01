Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve yağmur yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 5, Erzincan'da 3, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Erzurum ve Ağrı'da 6, Kars'ta 5, Ardahan'da 4 derece olacak.

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan'da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, tipi ve buzlanma gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.