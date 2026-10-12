Meteorolojiden birçok bölge için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde kuvvetli yağış, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde kuvvetli yağış, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Kocaeli ve Sakarya dışında kalan kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun Ardahan ve Iğdır dışında kalan kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışın Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı öngörülürken, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde 4 - 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. (ANKA)