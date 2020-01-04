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4 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

MHP'li ilçe yönetiminden toplu istifa

04 Ocak 2020, Cumartesi 13:48
Denizli'nin Tavas ilçesinde, MHP ilçe yönetimi istifa etti.

MHP Tavas İlçe Başkanı Ahmet Talancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifa etti.

Parti binasında açıklama yapan Talancıoğlu, görevi bırakma kararı aldıklarını belirterek, istifa dilekçesini MHP Genel Merkezi'ne gönderdiklerini ifade etti. Talancıoğlu, "Hizmet etmekte bulunduğumuz Tavas MHP yönetim kurulu başkanlığım ve yönetimim olarak, lüzumlu hallerden dolayı yönetim kurulu başkanlığından istifa ediyorum.

Dilekçemde ismi yazılı olan 11 arkadaşım olarak Tavas MHP ilçe yönetimi görevimizden istifa ediyoruz" dedi.

Etiketler: MHP, ilçe yönetimi, istifa
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