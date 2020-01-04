MHP'li ilçe yönetiminden toplu istifa

Denizli'nin Tavas ilçesinde, MHP ilçe yönetimi istifa etti.

MHP Tavas İlçe Başkanı Ahmet Talancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifa etti. Parti binasında açıklama yapan Talancıoğlu, görevi bırakma kararı aldıklarını belirterek, istifa dilekçesini MHP Genel Merkezi'ne gönderdiklerini ifade etti. Talancıoğlu, "Hizmet etmekte bulunduğumuz Tavas MHP yönetim kurulu başkanlığım ve yönetimim olarak, lüzumlu hallerden dolayı yönetim kurulu başkanlığından istifa ediyorum. Dilekçemde ismi yazılı olan 11 arkadaşım olarak Tavas MHP ilçe yönetimi görevimizden istifa ediyoruz" dedi.

Okunma Sayısı: 357

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.