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8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Müsilaj seferberliği sonuç vermeye başladı

08 Temmuz 2021, Perşembe 14:50
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova sahilleri ile açıklarında denizin yüzeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla müsilajdan temizlendi.

Müsilaj yüzeyde hafifledi, derinlerde durum vahim

Eylem planındaki kararların uygulamaya geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarının dahil edildiği çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 8 Haziran'da İstanbul Caddebostan Sahili'nden başlatıldı.

Bu kapsamda bir aylık süreçte, Marmara'nın güneyinde yer alan Bursa'da 166, Balıkesir'de 811, Çanakkale'de 919, Yalova'da 2 bin 118 bin olmak üzere 4 bin 14 metreküp müsilaj toplanarak denizin yüzeyi temizlendi.

Denize 125 kilometre sahili bulunan Bursa'da toplanan müsilaj, katı atık depolama sahasında bertaraf edildi. Gemlik Körfezi ve Mudanya ilçesi açıkları ile Güzelyalı sahilinde müsilaj etkisini kaybetti.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.

"Bursa Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Eylem Planı" hazırlanmasını hedefleyen komisyon, kirliliğe yol açan unsurların ve kalıcı çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor.

Denizden alınan müsilajın gübre veya farklı ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik Bursa Teknik Üniversitesince çalışma yürütülüyor.

Balıkesir'in Erdek ve Bandırma körfezleri temizlendi

Balıkesir'in Marmara Denizi sahilleri ve açıklarında Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler yoğun mesai harcadı.

Erdek ve Bandırma körfezlerinde yoğunlaşan çalışmalarla yüzeyden toplanan müsilaj, bertaraf edilmesi için belirlenen noktalara taşındı.

Özellikle ilin tatil bölgelerinden Erdek ilçesinin Ocaklar ve Aşağıyapıcı sahilleri, denizin temizlenmesiyle hareketlenmeye başladı.

Marmara ve Avşa adalarında da müsilaj temizliği yapıldı.

Çanakkale'de deniz süpürgesi de kullanıldı

Çanakkale'de de kentin belirlenen noktalarında müsilaj temizliği sürdürüldü.

Kordon Boyu'nda karadan yapılan çalışmaların yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gönderilen "M. Ecology 1" isimli deniz süpürgesiyle iskele ve kordon boyu bölgesi müsilajdan arındırıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Çanakkale Belediyesinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör de destek verdi.

Özel tanklara doldurulan müsilaj, atık taşıma araçlarıyla Kocaeli'nde bulunan tesise götürüldü.

Yalova kıyıları ve açıklarında müsilaj temizliği

Yalova sahilleri ve açıklarında uzun süre etkili olan müsilaj, atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörler aracılığıyla temizlendi.

Özellikle tersaneler ve Taşköprü beldesi sahilindeki Topçular Feribot İskelesi bölgesinde yoğunlaşan müsilaj sorunu, eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalarla giderildi.

Müsilajın ilk dönemde yoğun bir şekilde görüldüğü Çınarcık ilçesi açıkları ile Esenköy beldesi kıyıları da temiz görünümüyle dikkati çekti.

Ayrıca, Yalova'nın tatil bölgelerinden Armutlu ilçesi sahillerinin müsilajdan arındırıldığı görüldü.

AA

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