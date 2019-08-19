Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA

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