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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Nüfus müdürlükleri yenileniyor

04 Kasım 2019, Pazartesi 16:00
Ülke genelinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için nüfus müdürlüklerinde Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha ferah, işlemlerini rahat yapabilmesi için nüfus müdürlükleri yenilenecek. Bu sayede ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanacak. Çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ilk uygulamayı Ankara’da gerçekleştirdi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası, Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti kapsamında yeniden tasarlandı. Böylece yeni konsept ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında “3’ü Bir Yerde Uygulaması” kapsamında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

AA

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