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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Ömrünün yarısını sokak hayvanlarına adadı

07 Nisan 2021, Çarşamba 17:00
DİYARBAKIR’DA EMEKLİ BANKACI ZÜBEYDE DAYAN 30 YILDIR SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK VERİYOR. DAYAN AYRICA EVİNİN BAHÇESİNE YAPTIĞI YUVALARDA KEDİ VE KUŞ BESLİYOR.

Diyarbakır’da haftanın 3 günü farklı bölgelerdeki sokak hayvanlarına yiyecek ve su götüren Zübeyde Dayan, “Hayvanlara yemek vermediğim zaman huzursuz oluyorum, gece uyuyamıyorum. Tatile de gidemiyorum çünkü aklım onlarda kalıyor.” dedi. 60 yaşındaki Ankaralı emekli bankacı Zübeyde Dayan, 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. Dayan’ın hayvan sevgisi, İstanbul’da yaşarken 30 yıl önce arkadaşının hediye ettiği 2 köpek sayesinde başladı. İstanbul’da 20 yıl boyunca daha çok ormanlık alanda hayvanların yoğun olduğu noktalara yem ve yiyecek bırakan Dayan, 10 sene önce yerleştiği Diyarbakır’da da sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye devam etti. Merkez Bağlar ilçesindeki evinin bahçesine yaptığı yuvalarda kedi ve kuş besleyen Dayan, haftanın 3 günü de şehrin farklı bölgelerinde belirlediği noktalardaki sokak hayvanlarına yiyecek ve su götürüyor.

Kedilere bir gün arayla, köpeklere ise haftada 3 gün yem verdiğini anlatan Dayan, “Kedilerin bazı bölgeleri var, orada beni bekliyorlar. Gittiğimde sesleniyorum ve hepsi geliyor. Köpekleri genelde bazı çocuklar taşlıyor, huzursuz oluyorlar, o yüzden gittiğim bölgelere döküyorum, onlar da akşam karanlıkta gelip yiyor. En az 40 köpek geliyor. Yemek koyuyorum, ertesi gün gittiğimde hiçbir şey kalmıyor.” ifadelerini kullandı. Dayan, kuşları da hiç ihmal etmediğini, onları da buğdayla beslediğini belirtti. Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının çok zorluk çektiğini, yiyeceğe muhtaç olduklarını dile getiren Dayan, şunları kaydetti: “Hayvanlara yemek vermediğim zaman huzursuz oluyorum, gece uyuyamıyorum. Neredeyse gece gidip yem veresim geliyor. Tatile de gidemiyorum çünkü aklım onlarda kalıyor. Bir yıl önce kalp krizi geçirdim, hayvanlara bakamayacağım için üzülüyordum. Eşim sağ olsun yiyecek alıp onlara verdi. O zaman mutlu oldum” Hayvanlara karşı duyarlı olunmasını, her kapının önüne en azından bir kap su ve yemek bırakılmasını isteyen Dayan, “İnsanlar sevmeseler dahi en azından hayvanlara zarar vermesin. Onlar da doğanın bir parçası. Onları da Allah yaratmış. Saygı duyalım, onlarla yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.

AA

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