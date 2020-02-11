Ordu’da tarihî bina yandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihî bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak’ta Necati Güney’e ait iki katlı tarihî binada yangın çıktı. Dumanı hisseden Necati Güney ve eşi Elif, çocukları Atakan ve Emirhan, annesi Gülçin Güney ile Hülya Odabaşı kendi çabalarıyla evden çıktı. Evde mahsur kalan köpekler kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce evde mahsur kalan iki köpeği kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hâle geldi. AA

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