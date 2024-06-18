Orman yangını Çanakkale'yi alarma geçirdi!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle tek yönlü askıya alınan boğaz trafiği tekrar çift yönlü açıldı ve bir köy tedbiren boşaltıldı.

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Boğaz trafiği normale döndü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını sebebiyle 4 saat önce tek yönü kapatılan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, çift yönlü olarak açıldığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yangın nedeniyle önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği belirtildi.

Valilikçe çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı, yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan seferber olduğu ifade edilen açıklamada, gerek şehitlikleri gezmek için gelen ziyaretçilerin gerekse bölgede yaşayanların dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca, Kumköy ile Büyükanafarta köyleri arasındaki yolun ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Tarihi alana girişler durduruldu

Çanakkale Valiliğince yapılan başka bir açıklamada ise "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bölgede 362 kişiden oluşan ekipler, 9 uçak, 6 helikopter ve 67 kara aracıyla, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirilmiştir."