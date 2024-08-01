Ormanlar cayır cayır

Yaz mevsimi ile artan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Türkiye’nin birçok kentinden peş peşe orman yangını haberleri geldi.

İzmir’in Menemen, Foça ve Urla ilçeleri, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ve Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlara yönelik müdahale sürüyor. Menemen ve Foça’daki yangınlar kontrol altına alınırken, diğer bölgelerde yangınların söndürülmesi için hem havadan hem de karadan yoğun bir çaba gösteriliyor. Başka bir yangın haberi Aydın’ın Kuyucak ilçesinden geldi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için hızlı bir şekilde müdahaleye başladı. Aydın, İzmir, Kütahya ve Kahramanmaraş bölgesindeki yangınlarla birlikte, ülke genelinde yoğun bir mücadele devam ediyor. Öte yandan Gaziantep, Yalova, Hatay’da çıkan orman yangınları yer yer kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

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Bu ekip yetmez

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, son zamanlarda artan orman yangınlarıyla ilgili konuştu. Aslan, “Burada 7-8, en fazla 10 bin kişiyle yangını söndürebiliyoruz. 23-24 milyon hektarlık bir coğrafyaya hükmediyorsunuz, ‘7-8 bin kişiyle orman yangınlarını söndüreceğim’ diyorsunuz. Bunu söndürmeniz mümkün değil. Yer ekip sayılarının arttırılması lazım. İşçi yok. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Kastamonu’dan, Sinop’tan, Karadeniz’den, Orta Anadolu’dan Akdeniz kuşağına işçi naklederek yangınları söndürüyoruz. Giden işçi yangın eğitimi alıyor ama Akdeniz kuşağındaki gibi değil. O nedenle Akdeniz kuşağı güçlendirilmeli. (...) Eğer ormanlarınız varsa, ormanlarınızı koruyacaksanız yer ekiplerini güçlendirmek zorundasınız"

Ankara - Anka