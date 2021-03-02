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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Örnek uygulama Hatay'dan

02 Mart 2021, Salı 12:42
Hatay'da "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Turizm Ormanı" sloganıyla Türkiye'nin önde gelen 17 turizm sivil toplum kuruluşu "Turizm Ormanı Projesi"ni uygulamaya geçirdi.

Hatay'da 17 turizm sivil toplum kuruluşunun uygulamaya geçirdiği Turizm Ormanı Projesi için bu yıl hedef 100 bin ağaç olarak belirlendi.

Derlenen bilgiye göre, 2019 yılında toplam 79 yangında 72 hektar ormanını kaybeden Hatay'da, Ekim 2020'de ise 300 hektar orman kül oldu.

Hatay'da "geleceğe nefes" olma bilinci ve "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Turizm Ormanı" sloganıyla Türkiye'nin önde gelen 17 turizm sivil toplum kuruluşu el ele vererek "Turizm Ormanı Projesi"ni uygulamaya geçirdi. Bu kapsamda geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Proje kapsamında, yapılan bağışlarla bu yıl 100 bin ağacın toprakla buluşturulması hedeflendi.

Turizm ormanına kısa mesaj, para transferi veya internet üzerinden kredi kartı yöntemleriyle destekte bulunulabiliyor.

Fidan bağışı kampanyasına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Turist Rehberleri Birliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu başta olmak üzere toplam 17 sivil toplum kuruluşu katıldı.

Benzer projeler uygulamaya geçirilecek

Turizm Ormanı Projesi'nin yöneticisi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, projenin amacının Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının desteklenmesi olduğunu belirterek, bu doğrultuda Hatay'da bedelli hatıra ormanı tesis edilmesi, ağaçlandırma konularında kamuoyu bilincinin artırılmasının ve vatandaşlara tabiat sevgisinin kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tuna, bu projenin bir başlangıç olduğunu ve yanan ormanların yerine yenilerini koymak için benzer projeleri uygulamaya geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

AA

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