Otoyolda kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 37 yaralı

Düzce TEM Otoyolu’nda şehirler arası yolu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir haline olan bir şehirler arası yolcu otobüsü, aynı istikametteki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan yaralıların olduğu kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 37 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücü Gündüz'ü ve 2 yolcuyu uzun uğraşılar sonrası bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.