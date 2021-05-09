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9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Pazarcı da, halk da şikâyetçi

09 Mayıs 2021, Pazar 20:30
Tam kapanma sürecinde haftada bir gün açılacak pazarlar sebebiyle pazarcılar, ellerinde ürün kalacağından endişeliyken, halk da artan fiyatlardan şikâyet etti.

Türkiye’nin bütün şehirlerinde semt pazarları yeniden kuruldu. Tam kapanma süresince haftada bir gün Cumartesi günleri açılacak olan pazarlar, tartışmaları da beraberinde getirdi. Pazarcılar haftada bir gün satış sebebiyle ellerinde ürün kalacağından endişeliyken, halk da artan fiyatlardan şikâyet etti. Koronavirüsü (Covid-19) salgını tedbirleri sebebiyle gelen tam kapanmanın ardından, Kayseri’de ilk defa bugün yaş sebze ve meyve satışı için bazı bölgelerde pazar yerleri açıldı. Çok az sayıda pazarcının tezgâh açtığı pazar yerlerinde müşteriler, tezgâhların önlerine yığıldı. Gazete Duvar’ın haberine göre, halk fiyatlardan, pazarcılar ise yasaklardan yakındı. Pazarcılar, marketlerin yaş meyve ve sebze satabilirken, kendilerinin satamamasına tepki gösterdi. 

Hak hukuk nerede?

Öte yandan pazar yerlerinde uygulanması gereken ürün ambalajlama kuralına uyulmadığı görüldü. İsmini vermek istemeyen bir pazarcı “Marketlerde yaş meyve ve sebze satışı yapılıyor. Ben de satıyorum. Fakat onlar neredeyse her gün satabilirken, biz pazarcılara sadece bir gün tanındı. Burada hak ve hukuk nerde Allah aşkına!” diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Öte taraftan bazı pazarcılar, bugüne kadar olan yasaklarda ellerindeki malların çürüdüğünü dile getirirken, bir kısmı da ellerindeki ürünleri aş evlerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıttığını belirtti. Uygulamadan şikâyetçi başka bir pazarcı ise “Elimdeki ürünleri satamazsam hepsi çöpe gidecek. Bu malları satabilmek için sadece bugünümüz var. Bir sonraki haftaya kadar ben ne kazanacağım, eve ne götüreceğim?” diye konuştu.

‘Aylardır satış yapamıyoruz’

Kalabalık pazar yerleri koronavirüsü riskini arttırırken halk “başka çaremiz yok”, pazarcılar da “geçim derdindeyiz” dedi. Pazarda alış veriş yapan İsmail Yılmaz yaşanan ekonomik kriz sebebiyle işletmesini kapattığını, bir kuruşun dahi hesabını yaptığını söyledi. Yılmaz, “Alış veriş yapabilmek için bu kalabalığa girmek zorundayım. Marketler ateş pahasına satış yaparken, buradan canım pahasına da olsa ucuza alış veriş yapmak, evlâdımın karnını doyurmak benim için önemli” diye konuştu. Pandemi sürecinin pazar esnafını yok etme noktasına getirdiğine vurgu yapan bir pazarcı ise düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Aylardır tezgâh açamıyor, açtığımızda ise satış yapamıyoruz. Destek alamadığımız, kaderimize terk edildiğimiz bir süreçte bayram öncesi kurulan pazar bizim için bir fırsat oldu.”

Etiketler: pazarcı, halk, şikayet
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