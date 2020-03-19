Pazarcılara eldiven ve maske zorunluluğu

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul'daki pazarlarda, pazarcılar için eldiven giyme ve maske takması konusunda tavsiye kararı alındı.

İstanbul Umum Pazarcılar ve Esnaf Odası (İSTESOP) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda alınan tavsiye kararı doğrultusunda İstanbul İl sınırları içinde açılan tüm pazar tezgahlarında satış yapan esnafın eldiven ve maske kullanmalarının yanı sıra dezenfektan malzemelerinin de pazar giriş ve çıkışlarında bulunması yönünde ilçe belediyelere bildirilmek üzere tavsiye kararı alındı. Uygulama İstanbul Toptan Gıda Hali için de geçerli olacak.

Alınan kararda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde yapılan ve Daire Başkanları ile İstanbul Umum Pazarcılar ve Esnaf Odası (İSTESOP) Başkanı Mesut Şengün’ün yer aldığı toplantıda, pazar yerlerinde hijyen koşullarının sağlanması ve dezenfekte çalışmalarının yapılması noktasında tavsiye kararı alındı. Ancak her ilçe belediyeleri bu karara uymak zorunda diye bir teamül bulunmuyor. İlçe başkanları değişik uygulamalar yapacakları gibi farklı kararlar da alabilirler. Buna rağmen halkın sağlığını yakından ilgilendiren ve uygulanmasının çok fayda sağlayacağı düşünülen kararın tüm belediyelerce olumlu karşılanacağı sanılıyor.