Polisliğin sağlık şartları değişiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık polis alımı sağlık şartları değişiyor.

Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre polis olmak isteyenlerin sağlık kurulu raporlarında İçişleri Bakanlığı tarafından değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeye göre polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönmek isteyen adaylar A dilim sağlık şartlarına uymak durumda kalırken sağlık raporlarını tam teşekkürlü hastanelerden alabilecekler. NTV'nin haberine göre, yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak EGM'de görev alamayacak. Polis Meslek Yüksekokulları'ndan mezun olan aday polisler A-B-C sağlık şartları ile birlikte Emniyet Hizmetleri sınıfında yer alabilecek. E sınıfı sağlık şartları taşıyanalar ise Emniyet Teşkilatı'na memur olarak atanamayacak. Polisliğe geri dönüşte ise D grubu sağlık şartları taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanamayacak.

Okunma Sayısı: 248

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.