"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sağlık Bakanlığından 11 sektöre yönelik yeni rehber

27 Mayıs 2020, Çarşamba 15:38
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme süreci kapsamında hazırlanan rehberler tek başlıkta toplanırken 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler de belirlendi.

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hazırlanan rehberler tek başlıkta toplandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle kontrollü normalleşme süreci kapsamında, 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler de belirlendi.

Rehberde, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, market ve süpermarketler, oto yıkama, oto servis, tamirhaneler ve lastikçiler, oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri, elektronik ve telekomünikasyon mağazaları ve tesisatçılarda alınması gereken önlemler yer aldı.

Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında iş yerinin görünür bir yerine Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılacak. İş yeri girişlerinde el antiseptikleri bulundurulacak. Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilecek. İş yerinde az sayıda personel bulundurulacak şekilde çalışma planı yapılacak.

"Kozmetik ürünleri denenmeyecek"

Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler başlıklı rehberde, bu mağazalarda satışa sunulan ürünlerin bir kısmının test edilerek alınması nedeniyle Kovid-19 bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Kozmetik mağazalarında içeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek bir uyarıcı konulacak. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit kırmızı renkli bir kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilecek.

Çalışan ve müşteri dahil, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak bu mesafe işaretle belirlenecek.

Kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünler, camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler çalışanlar tarafından kasaya getirilecek.

Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek.

Parfüm, losyon ve oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak. Ürünlere müşterilerin dokunmasını engellenecek. Parfümler, direkt cilde değil, test kağıtlarına uygulanacak.

AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, sektör, rehber
Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de yeni vaka sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı

    İtalya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 33 bini aştı

    ABD Dışişleri Bakanından 'Hong Kong' açıklaması

    İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü

    Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor

    ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti

    Fransız hükümeti sıtma ilacının kullanımını durdurdu

    Trump'tan sosyal medyayı kapatma tehdidi

    Pakistan Başbakanı Han, Hint politikalarını eleştirdi

    Lübnan'da camiler 29 Mayıs'ta açılıyor

    Sağlık Bakanlığından 11 sektöre yönelik yeni rehber

    Mardin'de 800 yıllık tarihi cami dezenfekte edildi

    Brezilya'da son 24 saatte 1039 ölüm daha!

    Suudi Arabistan da kamuda aşamalı normalleşmeye geçiyor

    1200 kişiyi işten çıkaracak

    Dünya genelinde vaka sayısı artmaya devam ediyor

    Everest'in yüksekliği ölçülecek

    "Çocuklarınızı D vitamininden mahrum bırakmayın"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet nereye?
    Ahmet BATTAL

    Darbenin bileşenleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Albaylar Cuntası ve darbe sonrası
    Genel

    Hesap yapan, tarihin cöplüğüne gider
    Faruk ÇAKIR

    27 Mayıs’taki zulüm
    Süleyman KÖSMENE

    Sevap kazanma tehlikesi
    Genel

    Kutlular Ağabey iyileşiyor
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararları netice verdi
    Genel

    60 yıldır çıkmayan leke: 27 Mayıs... Faturayı hep millet ödüyor
    Osman KOYUNCU

    Her şey O değil, her şey O’ndandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.