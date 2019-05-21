Şanlıurfa’da aynı yerde ikinci heyelan

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 6 gün arayla ikinci kez heyelanın meydana geldiği bölgede 13 ev tahliye edildi.

Şanlıurfa’da 6 gün arayla 2 kez heyelanın meydana geldiği bölgedeki 13 ev boşaltıldı. Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesi tarafından dün heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolu Sahra Mahallesi yakınlarındaki bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Tahliye edilen evlerde yaşayanlara, kamulaştırma yapılana kadar kira bedellerinin kaymakamlık ve belediye tarafından ödeneceği öğrenildi. Bölge, güvenlik tedbiri alınarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. AA

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