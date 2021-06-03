İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma hareketliliği geçen yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 29,7 azalırken, elektrik abonelerinin Çatalca ve Silivri gibi sayfiye bölgelerindeki yazlıklarına geçişiyle elektrik tüketiminde artış görüldü.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Gayrimenkulun Enerjisi Raporu 2020 sonuçları, çevrim içi düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Rapora göre, 2019'da İstanbul Avrupa Yakası'nda 753 bin 323 olan toplam taşınma hareketi, 2020'de yüzde 29,7 gerilemeyle 529 bin 464 seviyesinde kaldı.

En büyük düşüşün ikinci el gayrimenkulde gözlendiği söz konusu dönemde, taşınma sayısı ikinci el gayrimenkulde yüzde 33,5'lik azalışla 401 bin 682'ye düştü. Bu rakam 2019'da 604 bin 369 olarak açıklanmıştı.

Aynı dönemde birinci el gayrimenkulde ise yüzde 14,1'lik gerileme yaşandı. Böylece, 2019'da 148 bin 954 olan yeni gayrimenkule geçiş sayısı 2020'de 127 bin 782 seviyesinde kaldı. 2019'da her gün ortalama 2 bin 63 abone yer değiştirirken, geçen yıl günde yaklaşık 1450 abone taşındı.

Gayrimenkul taşınma hareketindeki düşüşler salgının etkisinin ilk olarak hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaşandı. İkinci el gayrimenkule taşınma sayısı Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 azalırken, bu oran mayıs ayında yüzde 76,9 gibi rekor seviyeye ulaştı. Yeni gayrimenkule geçişte ise Nisan 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4, mayıs ayında da yüzde 59,2 düşüş görüldü.

Sayfiye yerlerinin doluluk oranı ve tüketimi arttı

Salgın sürecinde taşınma hareketi ve elektrik tüketiminin seyrini gösteren rapora göre, salgınla mücadele kapsamında evde kalmanın teşvik edilmesi ve kısıtlamaların etkisiyle mesken abonelerinin elektrik tüketimi de arttı.

Esenyurt, 2020'de 78 bin 517 taşınma hareketi ile yeni ve ikinci el gayrimenkulde ilk sırada yer alırken, en az taşınma hareketi 3 bin 983 ile Çatalca'da gözlendi.

Geçen yıl doluluk oranı en yüksek ilçe yüzde 97,04 ile Sultangazi olurken, bunu yüzde 96,93 ile Başakşehir, yüzde 96,71 ile Sarıyer izledi.

Doluluk oranı artışlarına bakıldığında ise Silivri'de 2019'da yüzde 92,6 olan doluluk oranının 3,5 puan artarak yüzde 96,02'ye ulaştığı gözlendi. Söz konusu dönemde Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu ve Güngören gibi bölgelerin doluluk oranı geriledi.

Salgın nedeniyle birçok tüketicinin Çatalca ve Silivri'de bulunan yazlıklarında kalmasının da etkisiyle bu ilçelerdeki doluluk oranındaki artış dikkati çekerken, bu oranlardaki değişim mesken abonelerinin elektrik tüketim rakamlarına da yansıdı.

Geçen yıl Silivri'de mesken abonelerinin elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 21 artarken, Çatalca'daki artış oranı yüzde 19'ları buldu. Bu dönemde kentin merkezindeki Fatih ilçesinde mesken abonelerinin tüketimi yüzde 1, Şişli'de yüzde 5, Beyoğlu'nda da yüzde 5 gibi sınırlı oranda yükseldi.

6 yılda 3,5 milyon elektrik abonesi yer değiştirdi

Rapora göre, 2015-2020'de İstanbul Avrupa Yakası'nda toplam taşınma hareketi yaklaşık 3,5 milyon oldu.

Geçen yıl salgın nedeniyle ailelerinin yanına dönen öğrenciler ve uzaktan çalışan kesimin ağırlıkta olduğu 35 yaş altı abonelerdeki taşınma hareketini mercek altına alan rapora göre, söz konusu grupta en yüksek taşınma oranı yüzde 36,6 ile Esenyurt'ta yaşandı. Beşiktaş ise yüzde 9 ile 64 yaş üstünde en yüksek taşınmanın olduğu ilçe olarak öne çıktı.

Geçen yıl toplam 254 bin 788 mesken abonesinden 65 yaş üstü 25 bin 727'si aboneliğini sonlandırırken, salgın nedeniyle İstanbul'dan taşındığı tahmin edilen bu yaş grubunda en yüksek çıkış 2 bin 157 ile Küçükçekmece'de gözlendi. Küçükçekmece'yi söz konusu yaş grubundaki 1868 taşınma ile Bahçelievler takip etti.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin, ilk vakanın görülmesinin ardından acil eylem planını devreye aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız ve tüketicilerimizin sağlığını korumak üzere Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan kuralları hızla uygulamaya koyduk. Bu zorlu süreçte sağlık yönünden evde kalmayı tercih eden tüketicilerimizi güvenli ve hızlı işlem yapabilecekleri online kanallara yönlendirdik. Bununla birlikte bu dönemde teknolojiye uzak olan müşterilerimizin bile web sitemiz, mobil uygulamamız ve e-Devlet üzerinden işlem yapma alışkanlığı kazandığını gördük. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalar sonucunda mesken abonelerimizin elektrik tüketimi artarken, taşınma hareketinde ise gerileme gözlemledik."