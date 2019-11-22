"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Şehit Savcı Selim Kiraz'ın davasında sanıkların cezası onandı

22 Kasım 2019, Cuma 19:06
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak öldürülmesine ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen cezalar İstinaf tarafından hukuka uygun bulundu.

3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın makam odasında DHKP/C  mensuplarınca rehin alınarak öldürülmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyasına yönelik istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiğini belirten ceza dairesi, bu nedenle sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, davada tutuklu bulunan 4 sanığın tahliye taleplerini de reddetti. Ceza dairesi, oy birliği ile verdiği kararını Yargıtay yolu açık olmaz üzere aldı.

Etiketler: Mehmet Selim Kiraz, dava
Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit Savcı Selim Kiraz'ın davasında sanıkların cezası onandı

    Bahçeli: Seçim zamanında yapılmalı

    Doğu Akdeniz'de dördüncü sondaj

    Bolivya'da cenaze gerginliği

    Konut satışlarında en fazla artış ve en fazla düşüş hangi şehirlerde?

    Erken seçim tartışması erken başladı

    Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Konya’da

    Şanlıurfa Risale-i Nur’la buluşuyor

    Marmara Denizi’nde tsunami olabilir

    Çocuk hakları için BM’ye çağrı

    Yeni vergi düzenlemesi teklifi TBMM'de kabul edildi: Teklifte neler var?

    Kudüs Valisi gözaltına alındı

    'Harp meydanının yanına fabrika açmayacağız'

    Türkiye yabancı teröristleri istemeyen Hollanda'ya tepki gösterdi

    Bağdat'ta şiddet olayları devam ediyor: 2 ölü

    Akdeniz'de göçmen faciası: 67 ölü

    Fahrettin Altun 'Saray'a giden CHP'li' iddialarını yalanladı

    Yapımı 2 yıldır duran metro hattı inşaatı yeniden başlıyor

    Tüketici güven endeksinde artış

    'Hindistan ve Pakistan arasında Türkiye arabulucu olsun'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barış Pınarı’nda son durum
    Ali FERŞADOĞLU

    İnançsız ders kitaplarını kim yazdırıyor?
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya ve kritik meselelerdeki duruşu
    Genel

    Erken seçim tartışması erken başladı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsanları fikren dalâlete atan sebeplerden biri
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân tahrif edilmiş midir?
    Genel

    Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Konya’da
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kayıp veya kaçırılmış çocuklar meselesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.