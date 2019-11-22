Şehit Savcı Selim Kiraz'ın davasında sanıkların cezası onandı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak öldürülmesine ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen cezalar İstinaf tarafından hukuka uygun bulundu.

3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın makam odasında DHKP/C mensuplarınca rehin alınarak öldürülmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyasına yönelik istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiğini belirten ceza dairesi, bu nedenle sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, davada tutuklu bulunan 4 sanığın tahliye taleplerini de reddetti. Ceza dairesi, oy birliği ile verdiği kararını Yargıtay yolu açık olmaz üzere aldı.