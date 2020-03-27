Semt pazarlarına yeni düzenleme

Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki semt pazarlarında uyulması gereken kurallar koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, bu bağlamda 81 il valiliğine ek genelge gönderdi.

Buna göre, vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

Sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

Giyim oyuncak ve süs eşyası satışı durduruldu

Yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.

İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek.

Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek.

Mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi ve benzeri), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak.

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak.

Pazar yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek

Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak.

Bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacak. Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak.

Belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlar için el dezenfektanı konusunda destek olacak.