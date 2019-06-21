Siirt'te terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. AA

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