Şikâyetler dikkate alınmıyor

Hatay’ın merkez ilçesinde 1. Etap toki bölgesinde yapımı devam eden yeni Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatının yolu işgal etmesi, ulaşımı sıkıntıya düşümesi sebebiyle mahalle halkı tepki göstermeye devam ediyor.

Altınçay Mahallesi Mehmet Kafadar Caddesi’nde yapımı devam eden inşaat alanı çevresinde yapılan güvenlik setini aşan bahçe duvarı inşaatına karşı çıkan vatandaşlar ilgili yerlere şikâyetlerini iletmelerine rağmen gereken ilgiyi göstermediklerini ve inşaat alanında çalışmaların ilerlediğini aktardı. Vatandaşlar “Taleplerimiz dikkate alınmıyor. Resmî bina diye her şey mubah olmamalı, kural ise herkese eşit olmalıdır. Yolu bu şekilde işgal etmesi ve yeni yerleşim yerlerine ulaşımı sıkıntıya düşürmesi oldukça mantıksızdır. Bütün bu tepkilerimize rağmen inşaat devam ediyor. Kalıp çakılmış beton dökülüyor. Bu konuda ısrarla yetkilileri göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Hatay - Yeni Asya

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