Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yüzde 4'e düştü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Ülkemiz genelinde özellikle son dönemde İç Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız maalesef Sivas'ımıza su veremeyecek hale gelmiş durumda." dedi.

Sivas'ın su ihtiyacını karşılayan kaynaklardan 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yüzde 4'e düştü. Sivas'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi ile birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı da ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilendi. Barajdaki su miktarı, son 2 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle güvenlik seviyesinin altına indi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle barajda incelemede bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin su ihtiyacının 4 Eylül Barajı ve Tavra Deresi'nden temin edildiğini belirterek, "Ülkemiz genelinde özellikle son dönemde İç Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız maalesef Sivas'ımıza su veremeyecek hale gelmiş durumda. Normal şartlarda suyun barajdan verilip Tavla Deresi'nden yer altı kaynaklarıyla takviye edilmesi gerekiyor ancak son 2, 3 yıldır suyu Tavla Deresi'nden veriyorduk ve eksik kalan kısmını da barajdan temin ediyorduk. Şu anda ise barajın 'güvenlik seviyesi' dediğimiz en alt kısmındaki suyu kullanmak zorunda kaldık." diye konuştu. AA

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