Sokakta kimse kalmasın

Soğuk havaların etkili olmasıyla sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar için harekete geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, havaların iyice soğumasının ardından, sokakta kalan evsiz yurttaşların barınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Dışarıda kalan yurttaşlar için 361 71 51 ve 361 00 82 telefon numaralarının aranabileceği açıklanırken, Başkan Tunç Soyer de sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Başkan Soyer, “İzmir’de hava çok soğudu. Ekiplerimiz sokakta yaşayan vatandaşlarımıza ulaşarak barınma hizmeti verebileceğimiz bilgisini paylaşıyor. Kabul edenleri Örnekköy ve EVKA 4 Spor Salonu’ndaki geçici barınma merkezinde her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Evsizler otellerde misafir ediliyor

Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul’da da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul’da sokakta yaşayan vatandaşlar, Valilik koordinesinde otellerde konuk ediliyor. İstanbul Valiliği ile bağlı kurum ve kuruluşların iş birliği ile yapılan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması kapsamında, 39 ilçede evsiz vatandaşlar, kaymakamlıkların anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Öte yandan, vatandaşların sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından yaptıkları ihbarlar da kaymakamlıklar tarafından değerlendirilerek evsiz vatandaşlara ulaşılıyor. 1.323 evsiz vatandaşın otellerde kaldığı öğrenildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin, misafir edelim.” ifadesi kullanıldı.