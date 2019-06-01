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"Şu anda mesai saati diye bir kavramımız yok''

01 Haziran 2019, Cumartesi 18:20
AB tarafından tescillenen ilk Türk ürünü "Antep baklavası"nı Ramazan Bayramı'nda misafirlerine ikram etmek isteyenler, kentteki baklavacılarda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'nda misafirlerine Antep baklavası ikram etmek isteyenler, Gaziantep'teki üretim tesislerinde yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü "Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde bayram hazırlıkları hummalı şekilde sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın hemen her yerinden sipariş alan Gaziantepli baklavacılar, siparişleri yetiştirebilmek için çalışma şartlarında değişikliğe gitti.

Binbir emekle üretilen baklavaların Ramazan Bayramı sofralarında yerini alması için çalışma sürelerini 24 saat esasına göre şekillendiren ustalar, işletmelerdeki personel sayısını da iki katına çıkardı.

Taleplere karşılık veremeyen ustalar, Ramazan Bayramı için alınan siparişleri yetiştirmek amacıyla iki günden bu yana yeni sipariş kabul etmiyor.

Gaziantepli baklavacı Levent Aktaş, yaptığı açıklamada, Ramazanın son günlerinde yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da baklava için gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Çok şükür, Antep baklavası her geçen gün daha fazla tanınıp biliniyor. Damaklarda bizim ürünlerimiz farklı yer edinmiş durumda. O yüzden her geçen gün talep artışı yaşanıyor." diye konuştu.

Talepleri karşılayabilmek adına kapasitelerinin tümünü kullandıklarını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Şu anda mesai saati diye bir kavramımız yok. 24 saat çalışıyoruz. Ekstra eleman alımı yaptık. Daha önce baklavacılık yapmış arkadaşlarımızı bayram nedeniyle bünyemize kattık. Bu şekilde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an sadece biz değil, tüm imalathaneler yoğun şekilde çalışıyor. Şu ara Gaziantep'te günlük 50 tona yakın baklava üretimi yapılıyordur. Yapılan baklavaları da kargo vasıtasıyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz.

Normalde de zaten Gaziantep'te 15-20 ton arasında baklava üretimimiz gerçekleşiyor."

"Dünyanın dört bir yanına gönderebiliyoruz"

Kentte faaliyet gösteren baklavacılardan Burhan Çağdaş da Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldıklarını söyledi.

Önceki yıllarda sadece Gaziantep'e yakın yerlere giden baklavanın artık ulaşmadığı yerin kalmadığına dikkati çeken Çağdaş, "Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin sayılı illerine, ardından da 81 iline paket göndermeye başladık ama şimdilerde ünümüz sınırları aştı ve dünyanın dört bir yanına baklava gönderebiliyoruz. Bu konuda da başı Orta Doğu coğrafyası çekiyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: gaziantep, baklava
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