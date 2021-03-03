Şubat ayında 126 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2021'in şubat ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 126 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya şubatta da ağır darbe vurdu. Şubat ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 126 terörist etkisiz hale getirildi. Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik şubatta birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 487 zanlıdan 80'i tutuklandı. Diğer zanlıların ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Öte yandan, 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK/KCK mensubu sayısı 27 Şubat itibarıyla 31'e yükseldi. AA

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