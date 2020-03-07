Süleyman Kösmene kitaplarını imzaladı

Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı ATO Congresium’daki Ankara Kitap Fuarı, bugün sona eriyor.

Fuara görkemli bir stantla katılan Yeni Asya Neşriyat’ta yazarlar kitaplarını imzalıyor. Dün de yazarımız Süleyman Kösmene kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet etti. Yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve 10 gün süren fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce fazla faaliyet gerçekleştirildi. Fuarın son günü olan bugün de yazarlarımız Ali Vapurlu ve Latif Salihoğlu kitaplarını imzalayıp, okuyucularıyla sohbet edecek.

Risale-i Nur’a büyük ilgi

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılandı. Fuarda Risale-i Nur büyük ilgi ve alaka görürken, fuarın gözdesi oldu.

Ankara - Ahmet Terzi