Taksi ve dolmuşlara “acil durum butonu”

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğe göre teçhizatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge ile taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek. Haber Merkezi

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