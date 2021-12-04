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5 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Tarihi caminin yıkımına protesto

04 Aralık 2021, Cumartesi 19:30
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içerisinde maden ocağı için kesilmek istenen 700 dönümlük ormanlık alanı korumak amacıyla yaklaşık 4 aydır mücadele veren ve nöbet tutan köylüler bugün de İkizköy’e 600 metre uzaklıktaki Işıkdere Mahallesi’nde maden ocağı için üç yıl önce kamulaştırılan ve boşaltılan 16 ev, tarihî cami ve bir kilisenin yıkımına iş makinaları ile başlanmasını protesto etti.

Yaklaşık 300 yıllık yerleşim yeri ve 4 bin yıllık antik mezarların bulunduğu bölgenin maden ocağı uğruna feda edildiğini belirten İkizköy Çevre koruma Platformu sözcüsü Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, “Burada onlarca medeniyet yaşandı. Bizans dönemine ait bir kilise, çok sayıda mezar ve yağhane gibi bazı buluntulara ulaşıldı. Şimdi bu tarihi, gözümüzün önünde maden uğruna yok ediyorlar ne yazık ki dur diyende yok” diye konuştu. Köylülerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, “Gözünü parsa hırsı bürümüş termik santralci Limak şirketi camiyi yıktı. Termikçiler şeytanî yüzlerini somutlaştırdı. Gözünü para hırsı bürümüş termik santralciler bu uğurda Allah, kitap, cami, kutsal mabet, insan hayatı, doğal, ekolojik denge, arkeolojik eser tanımıyorlar” dedi.

Muğla - anka

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