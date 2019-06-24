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25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Tarihî taş köprü onarılmayı bekliyor

24 Haziran 2019, Pazartesi 23:11
Rize’nin Çayeli ilçesinde, yol genişletme çalışması sırasında ayağı zarar gören yaklaşık 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü onarılmayı bekliyor.

Rize’nin Çayeli ilçesinde, Senoz Vadisi’nde yol genişletme çalışması sırasında ayağı zarar gören yaklaşık 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü’nün onarılması isteniyor. Rize’nin yerel haber sitesi Olay53’te yer alan habere göre, yaklaşık 7 ay önce Çayeli ilçe merkezinden Kaptanpaşa Köyü arasında yapılan yol genişleme ve istinat duvarı çalışmaları sırasında 300 yıllık tarihi Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü’nün bir ayağı zarar görmüştü. 14 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde bulunan kemer taş köprünün onarılması için, projenin 7 aylık sürecin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Varlıkları’na sunulduğu ifade edildi.

Yol yapım sırasında ayağı zarar gördü

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaptanpaşa Köyü Muhtarı Turgut Karaloğlu, tarihi köprünün geçmişten bugüne korunduğu gibi bugünden yarına da korunmasını amaçladıklarını ifade etti. Karaloğlu “Bu köprü yaklaşık 300 yıllık tarihi dede köprüsüdür. Yol yapım sırasında köprünün ayağı görüldüğü gibi zarar gördü. Biz yolun yapılmasına karşı değiliz ancak zarar gören köprünün ayağının aslına uygun bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Yeşiltepe ve Kaptanpaşa Köyü Muhtarlığı olarak girişimlerde bulunduk. Karayolları yetkilileri tarafından aldığımız bilgilere göre projenin Kültür Varlıkları’na sunulduğu ifade edildi. Dedelerimizden günümüze kadar gelen bu tarihi köprünün bizler tarafından da torunlarımıza kadar gitmesini sağlamayı planlıyoruz. Olaya Çayeli Kaymakamımız Sayın Mehmet Öztürk’te değinerek takipçisi olmuştur. Umudumuz köprünün aslına uygun olarak yapılmasıdır” dedi. Vatandaşlar, onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan tarihi köprünün yıkılma riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

Yeşiltepe Köprüsü

Çayeli merkeze 19 kilometre mesafede, Senoz Vadisi’ndedir. Etkileyici görüntüsüyle dikkat çeken köprü Tolenis veya Kestanelik adlarıyla da anılır. Uzundere köyünden Kalyoncu Hacı Sabit ve Ahmet Efendi tarafından hayır amacıyla yaptırılmıştır.

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