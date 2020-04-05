Kocaeli’de, corona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kente giriş ve çıkışların kapanması sonucu TEM yolu, boş kaldı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş- çıkışların yasaklanması kararının ardından TEM yolu Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı. Yasak kapsamında, Kocaeli geçişi üzerinde bulunan Uzunçiftlik, Kuruçeşme, Hereke Doğu ve Hereke Batı gişeleri, tamamen kapatılırken, diğer gişeler ise açık tutuldu. Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunan ve her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM yolu Kocaeli geçişinden, TIR ve tanker gibi ticari taşımacılık yapılan az sayıda araçla geçildiği görüldü. NTV

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