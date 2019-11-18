Toplantı arttıkça verim azalıyor

Araştırmacılar birçoğumuzun çalışma saatlerini her zamankinden daha fazla arka arkaya toplantılarla geçirdiğini ancak toplantı sıklığı artarken üretkenliğin azaldığını belirtiyor.

İsveç’teki Malmö Üniversitesi’nden araştırmacılar, modern çalışma kültürünün ve strateji uzmanı ve proje yöneticisi gibi pozisyonların oluşturulmasının, çalışma saatlerinin daha toplantı ağırlıklı olması anlamına geldiğini fakat bunun da her zaman alınan kararlara yardımcı olmadığını söylüyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Profesör Patrik Hall günümüz toplantılarının, çalışanların kararlar almak yerine işleriyle gösteriş yapabileceği veya hayal kırıklıklarından şikayet edebileceği bir zaman dilimi şeklinde görülmesinin daha muhtemel olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle Hall, uzun toplantıların üretkenlik için bir zaman aralığı olmasından ziyade tedavi amaçlı olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğine inanıyor. Toplantıların ilgi çekici ve coşkulu geçmesini sağlamanın en önemli unsuru eşitlik.

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26 mesleğe daha belge zorunluluğu getiriliyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki yeterlilik belgesinin önemini vurgulayarak, 2015’ten itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti. Selçuk, 26 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayanların artık çalıştırılamayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yeni uygulama ile bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143’e yükseltildiğini belirterek şöyle devam etti: “Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörü, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı, Deri İşlenti Operatörü, Liman Forklift Operatörü, Yüksek Gerilim Montaj ve Teçhizat Test Elemanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işverene veya işveren vekiline, tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Ankara - aa