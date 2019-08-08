Trabzon'da fındık hasadı başladı

Trabzon'un sahil kesimindeki fındık üreticileri ürünü hasat etmeye başladı.

Son hazırlıklarını tamamlayan üreticiler ve işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla fındık bahçelerine girerek güne başlıyor.

Coğrafi şartlar nedeniyle engebeli arazi içerisinde zor şartlarda çalışan işçiler, sepetlerinde biriktirdikleri fındıkları bahçelerde bulunan daha büyük çuvallara döküyor.

Yaklaşık 30 kilogram gelen çuvalları araziden indirerek araçlara dolduran işçiler, çoğu zaman yağışlı geçen günün belirli zamanlarında verilen molalar sayesinde dinlenme imkanı buluyor.

Saat 07.00'de başlayan fındık hasadı, hava şartlarının iyi olması durumunda akşam 18.00'e kadar devam ediyor. Toplanan fındıklar ise çuvallar halinde götürüldükleri kapalı ya da açık alanlara serilerek kurutuluyor.

Bu yılki iyi verim ve yüksek fiyat, bahçe sahipleri ve fındık işçilerinin yüzünü güldürüyor.

Yomra ilçesine bağlı Kavala köyündeki 3 dönümlük arazisinde fındık hasadına başlayan Halis Emre Akgül, 20 işçinin fındık topladığı bahçesindeki üründen geçmiş yıllara oranla son derece memnun olduğunu söyledi.

Kent genelinde verimin iyi olduğu yönünde haberler aldıklarına değinen Akgül, "Bu sene çok şükür hasat ve fındığın verimi çok güzel. Bahçemizde 20 fındık toplayıcısı ile hasada başladık. TMO'nun fındık alacağını söylemesi bizleri ayrıca mutlu etti." ifadesini kullandı.