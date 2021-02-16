"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Trakya'da buzlanmaya dikkat!

16 Şubat 2021, Salı 11:55
Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava gözlemleniyor.

Soğuk nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu. Önceki haftalarda Tunca Nehri taşkını sonrası su dolan bazı tarlalarda buzlanmalar görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte gece sıcaklılarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Kentte, gündüz sıcaklığı da çok fazla değişmedi.

Sıcaklığın sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte bazı çeşmeler donarken ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.

Buzlanma nedeniyle karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı.

Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakıyor.

Kırklareli'nde ise Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi hakim oluyor.

Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından, sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana geldi.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentteki bazı süs havuzları da buz tuttu.

Kırklareli Belediyesi ekipleri, buz oluşan güzergahlarda solüsyon ve tuzlama çalışması yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, kentte sıcaklıkların perşembe gününden itibaren artması bekleniyor.

Sıcaklıklar, yarın sıfırın altında 10, perşembe günü sıfırın altında 7, cuma günü ise sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Akar, Pençe Kartal-2 operasyonuna ilişkin TBMM'de bilgi verdi

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

    DSÖ: Vakalar 5 haftadır düşüş eğiliminde

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    Fransa'nın katliam geçmişine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    Arakanlı Müslümanlar hiçbir yere sığamadı...

    Soylu ve Akar, 13 vatandaşın Şehit edilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bilgilendirecek

    Yürekler yandı... Türkiye, Şehitlerine ağlıyor...

    9 milyon işsiz var

    İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı

    Erbil Havaalanı'ndaki füze saldırısında 3 kişi yaralandı

    'ABD Büyükelçisi, Gara katliamından terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti'

    Yüz yüze eğitime şimdi de kar arası

    İsrail’in işlediği suçlara soruşturma başlatılsın

    2020'de bankalar kazandı

    Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    BM, Somali için yardım çağrısında bulundu

    İngiliz arıcılar Brexit'den şikayetçi

    'Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine terör, yine şehitler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı ve sağduyu
    Risale-i Nur'dan

    Mübarek aylarda Hizbü’l-Kur’ân okumak
    Genel

    İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Kanlı Pazar”ın sağı-solu
    Faruk ÇAKIR

    Yürekler dağlandı
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaati beğenmemek, “gurur” hastalığıdır
    Cevher İLHAN

    Aşı işi de algıyla yürütülüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.